Unwetter auf Bodensee - Frau nach Sturz von Boot ertrunken

Eine 65-Jährige ist am Mittwoch während eines Unwetters am Bodensee von einem Motorboot ins Wasser gestürzt und ertrunken. Einsatzkräfte bargen ihre Leiche Donnerstagfrüh bei Langenargen (Baden-Württemberg), nachdem eine großangelegte Suchaktion am Mittwoch erfolglos geblieben war. Der leblose, im Wasser treibende Körper wurde am Donnerstag von zwei Passanten entdeckt, die umgehend die Rettungskräfte verständigten, informierte die Polizei.

Die Frau war den Angaben der Exekutive zufolge zusammen mit ihrem 68-jährigen Mann mit dem Boot auf dem Weg zurück zum Heimathafen, als es bei starkem Regen und hohen Wellen zu dem Unglück kam. Der 68-Jährige wählte den Notruf, nachdem er seine Frau aufgrund des Wellengangs aus den Augen verloren hatte. Eine Gewitterzelle hatte direkt über dem Motorboot gestanden.