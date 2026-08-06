Prozess um zwei schwer gefolterte junge Männer in Wien
Ein verstörender Fall wird am Donnerstag am Wiener Landesgericht verhandelt. Zwei Männer im Alter von 21 bzw. 22 Jahren wurden laut Anklage am 28. Februar 2025 in einer Wohnung in Wien-Favoriten über Stunden hinweg gefangen gehalten und auf unmenschliche Art und Weise malträtiert. Sie wurden geschlagen, gedemütigt und mit Waffen - einem Schwert, einer Schrotflinte und einem Elektroschock-Gerät - gequält und waren in einem überbordenden Ausmaß sexualisierter Gewalt ausgesetzt.
Drei Angeklagte im Alter von 20, 21 und 23 Jahren müssen sich nun wegen Vergewaltigung, schwerer Körperverletzung, schwerer Nötigung, Freiheitsentziehung und weiterer Delikte vor einem Schöffensenat verantworten. Ihr Motiv: 100 Euro. So viel schuldete eines der beiden Opfer den Angeklagten, die mit Cannabiskraut handelten. Die späteren Opfer hatten ihnen seit Anfang 2024 wöchentlich etwas abgekauft.
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