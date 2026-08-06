Prozess um zwei schwer gefolterte junge Männer in Wien

Ein verstörender Fall wird am Donnerstag am Wiener Landesgericht verhandelt. Zwei Männer im Alter von 21 bzw. 22 Jahren wurden laut Anklage am 28. Februar 2025 in einer Wohnung in Wien-Favoriten über Stunden hinweg gefangen gehalten und auf unmenschliche Art und Weise malträtiert. Sie wurden geschlagen, gedemütigt und mit Waffen - einem Schwert, einer Schrotflinte und einem Elektroschock-Gerät - gequält und waren in einem überbordenden Ausmaß sexualisierter Gewalt ausgesetzt.