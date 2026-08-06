100 Meter in die Tiefe gestürzt: Bergsteiger kam im Pitztal ums Leben

Wenns – Ein 50-jähriger Bergsteiger ist am Mittwochnachmittag im Pitztal abgestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, stieg der Mann gegen 16 Uhr in Begleitung einer 21-Jährigen von der Braunschweiger Hütte ab. Die Frau ging etwa zehn Meter vor, der Mann machte während des Abstiegs Fotos.

Nach rund einer halben Stunde Gehzeit hörte die 21-Jährige plötzlich ein Geräusch hinter sich. Weil sie ihren Begleiter nicht mehr sehen konnte, ging sie einige Meter bergauf und trat auf eine Felskuppe. Von dort aus musste sie beobachten, wie der 50-Jährige etwa 100 Meter durch das felsige Gelände abstürzte.