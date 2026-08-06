Von Auto und Motorrad erfasst
Schwerer Unfall bei Schutzweg in Innsbruck: Fußgängerin (60) verletzt, Hund stirbt
Innsbruck – Eine Fußgängerin wurde am Mittwoch in Innsbruck von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ihr Hund lief davon, wurde von einem Motorrad erfasst und starb an seinen Verletzungen.
Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 17 Uhr, als die 60-Jährige in der Schillerstraße über einen Zebrastreifen ging. Ein 70-jähriger Autofahrer bog vom Claudiaplatz in die Schillerstraße ein und erfasste die Frau. Sie wurde zu Boden gestoßen, ihr angeleinter Hund lief davon.
Ein Motorradfahrer konnte dem Hund nicht mehr ausweichen. Zeugen brachten ihn sofort zu einem Tierarzt, doch für den Hund kam jede Hilfe zu spät. Die schwer verletzte 60-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)