Schwerer Unfall bei Schutzweg in Innsbruck: Fußgängerin (60) verletzt, Hund stirbt

Innsbruck – Eine Fußgängerin wurde am Mittwoch in Innsbruck von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ihr Hund lief davon, wurde von einem Motorrad erfasst und starb an seinen Verletzungen.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 17 Uhr, als die 60-Jährige in der Schillerstraße über einen Zebrastreifen ging. Ein 70-jähriger Autofahrer bog vom Claudiaplatz in die Schillerstraße ein und erfasste die Frau. Sie wurde zu Boden gestoßen, ihr angeleinter Hund lief davon.