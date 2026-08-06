Schlechtes Handynetz
In Bachbett gestürzt: Einsatzkräfte suchten im Unterland nach verletztem Wanderer
Wildschönau – Ein Wanderer musste am Mittwoch in Oberau in der Wildschönau gerettet werden. Laut Polizei setzte der 68-Jährige gegen 14 Uhr einen Notruf ab: Er war beim Kragenjoch vom Wanderweg abgekommen und hing verletzt in einem Bachbett fest. Wegen der schlechten Netzverbindung bracht das Gespräch mit der Leitstelle ab. Daraufhin wurde eine Suchaktion gestartet.
Die Besatzung des Polizeihubschraubers fand den Mann schließlich um 17.40 Uhr. Einsatzkräfte der Bergrettung retteten ihn aus dem Bachbett.Der 68-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)