In Bachbett gestürzt: Einsatzkräfte suchten im Unterland nach verletztem Wanderer

Wildschönau – Ein Wanderer musste am Mittwoch in Oberau in der Wildschönau gerettet werden. Laut Polizei setzte der 68-Jährige gegen 14 Uhr einen Notruf ab: Er war beim Kragenjoch vom Wanderweg abgekommen und hing verletzt in einem Bachbett fest. Wegen der schlechten Netzverbindung bracht das Gespräch mit der Leitstelle ab. Daraufhin wurde eine Suchaktion gestartet.