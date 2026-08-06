Betrunkener Mofa-Lenker kam im Pitztal von Radweg ab und stürzte in Schottergrube

St. Leonhard im Pitztal – Alkoholisiert, ohne gültigen Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Mofa ist ein 71-Jähriger am Mittwochabend in St. Leonhard im Pitztal gestürzt. Laut Polizei war der Mann gegen 23.30 Uhr auf dem Radweg im Ortsteil Mittelberg unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er vom Weg ab und stürzte rund drei Meter tief in eine Schottergrube.