Mehr Unterstützung gefordert
Gemeinden in Männerhand: Tiroler Bürgermeisterinnen erzählen, was sich ändern muss
Michaela Ofner, Victoria Weber und Elisabeth Blanik (von links) sind drei der derzeit 22 amtierenden Bürgermeisterinnen in Tirol.
© privat, Lechner, Stadt Lienz
In Tirol stehen an den Gemeindespitzen noch immer über 92 Prozent Männer, beim Frauenanteil liegt man damit weit abgeschlagen vom EU-Schnitt. Fünf Bürgermeisterinnen erzählen über traditionelle Rollenbilder, die schwierige Vereinbarkeit von Job und Familie und welche Unterstützung sie sich für Frauen in der Kommunalpolitik wünschen.
Kommentare