Gemeinden in Männerhand: Tiroler Bürgermeisterinnen erzählen, was sich ändern muss

In Tirol stehen an den Gemeindespitzen noch immer über 92 Prozent Männer, beim Frauenanteil liegt man damit weit abgeschlagen vom EU-Schnitt. Fünf Bürgermeisterinnen erzählen über traditionelle Rollenbilder, die schwierige Vereinbarkeit von Job und Familie und welche Unterstützung sie sich für Frauen in der Kommunalpolitik wünschen.