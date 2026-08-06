Mehr Unterstützung gefordert

Gemeinden in Männerhand: Tiroler Bürgermeisterinnen erzählen, was sich ändern muss

Michaela Ofner, Victoria Weber und Elisabeth Blanik (von links) sind drei der derzeit 22 amtierenden Bürgermeisterinnen in Tirol.
© privat, Lechner, Stadt Lienz
Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

In Tirol stehen an den Gemeindespitzen noch immer über 92 Prozent Männer, beim Frauenanteil liegt man damit weit abgeschlagen vom EU-Schnitt. Fünf Bürgermeisterinnen erzählen über traditionelle Rollenbilder, die schwierige Vereinbarkeit von Job und Familie und welche Unterstützung sie sich für Frauen in der Kommunalpolitik wünschen.

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