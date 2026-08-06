Kommentar

Stolpersteine bis zur ersten Reihe

Brigitte Warenski

Kommentarvon Brigitte Warenski

Traditionelle Rollenbilder, männliche Seilschaften und die schwierige Vereinbarkeit von Job und Familie sind noch immer Hindernisse für Frauen auf dem Weg zum Bürgermeisteramt.

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