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Kommentar
Stolpersteine bis zur ersten Reihe
Kommentarvon Brigitte Warenski
Traditionelle Rollenbilder, männliche Seilschaften und die schwierige Vereinbarkeit von Job und Familie sind noch immer Hindernisse für Frauen auf dem Weg zum Bürgermeisteramt.
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