Highlight trotz 15 Gegentoren
Schwaz genoss Test-Hit gegen Augsburg, aber kein Spieler bekam Gregoritsch-Trikot
Da staunte auch Schwaz-Mittelfeldmann Max Löschl nicht schlecht: ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch traf beim 15:0-Sieg des FC Augsburg.
© Daniel Schoenherr
Ein Mal im Leben gegen einen deutschen Bundesligisten spielen – die Kicker des SC Schwaz können diesen Punkt von ihrer Bucket-Liste streichen. Nach der 0:15-Niederlage gegen Augsburg verlief auch der Trikot-Tausch erfolgreich – mit einem kleinen Wermutstropfen.
Kommentare