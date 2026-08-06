Weniger Pleiten in Tirol

In diesen Branchen ist die Insolvenzgefahr in Tirol am größten

Heuer schlitterte der Tiroler Frächter Nothegger in die Insolvenz und ringt um die Sanierung: Im Verkehrssektor ist laut Creditreform die Pleitegefahr generell größer.
© Imago Manfred Segerer
Max Strozzi

Von Max Strozzi

Gemessen an der Anzahl der Firmen hat Tirol die wenigsten Pleiten aller Bundesländer, zeigt eine Analyse von Creditreform. Die Gläubigerschützer zeigen, welche Branchen bundesweit am stärksten insolvenzgefährdet sind.

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