Weniger Pleiten in Tirol
In diesen Branchen ist die Insolvenzgefahr in Tirol am größten
Heuer schlitterte der Tiroler Frächter Nothegger in die Insolvenz und ringt um die Sanierung: Im Verkehrssektor ist laut Creditreform die Pleitegefahr generell größer.
© Imago Manfred Segerer
Gemessen an der Anzahl der Firmen hat Tirol die wenigsten Pleiten aller Bundesländer, zeigt eine Analyse von Creditreform. Die Gläubigerschützer zeigen, welche Branchen bundesweit am stärksten insolvenzgefährdet sind.
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