Mit Starkregen und Sturmböen
Ab Mittag kracht‘s: Orange Unwetterwarnung für Tiroler Unterland
In der Wetterküche brodelt es erneut. Ab Donnerstagmittag sind in Tirol heftige Gewitter zu erwarten.
© TT-Leserfotos/Irma van Hattem
Wieder einmal brauen sich über Tirol kräftige Gewitterzellen zusammen. Ab Mittag kann es lokal zu Unwettern mit Starkregen und Sturm kommen. Für das Tiroler Unterland hat das Land Tirol eine orange Unwetterwarnung ausgegeben. Das Wochenende fällt weniger spannungsgeladen aus.
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