Kräftige Gewitter erwartet
Starkregen und Sturmböen: Orange Unwetterwarnung für das Tiroler Unterland
In der Wetterküche brodelt es erneut. Ab Donnerstagmittag sind in Tirol heftige Gewitter zu erwarten.
© TT-Leserfotos/Irma van Hattem
Wieder einmal brauen sich über Tirol kräftige Gewitterzellen zusammen. Ab Mittag kam es lokal zu Unwettern mit Starkregen und Sturm. Für das Tiroler Unterland hatte das Land Tirol im Vorfeld eine orange Unwetterwarnung ausgegeben. Das Wochenende fällt weniger spannungsgeladen aus.
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