Umfassender Handlungsbedarf

Neuer ORF-Chef Clemens Pig hat sein Wunschteam: Was jetzt auf ihn zukommt

Der gebürtige Tiroler Clemens Pig übernimmt am 1. Jänner die Leitung des ORF.
© APA/Max Slovencik
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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