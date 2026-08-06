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Umfassender Handlungsbedarf
Neuer ORF-Chef Clemens Pig hat sein Wunschteam: Was jetzt auf ihn zukommt
Der gebürtige Tiroler Clemens Pig übernimmt am 1. Jänner die Leitung des ORF.
© APA/Max Slovencik
Von Markus Schramek
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