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Brisantes Gesprächsprotokoll
Staatsanwalt ermittelt gegen den Chef des ORF-Stiftungsrats
Heinz Lederer ist Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats, der für die Wahl des Generaldirektors zuständig ist.
© APA/Roland Schlager
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