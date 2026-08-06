Mythen der Männlichkeit: Warum guter Sex nichts mit Performance zu tun hat
Was macht einen „guten Liebhaber“ aus? Diese Frage beschäftigt Sexualberaterin Beatrix Roidinger schon lange. Im „Gut zu wissen“-Podcast räumt sie mit Mythen und falschen Glaubenssätzen auf. Die Tirolerin erklärt, wie Männer Leistungsdenken im Schlafzimmer ablegen und ein erfüllteres Sexleben finden können.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Warum guter Sex nichts mit Performance zu tun hat
📱 Sie möchten „Gut zu wissen" in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren" in der rechten oberen Ecke im Player.
Zur Person
Beatrix Roidinger ist Sexualberaterin und klinische Sexologin. Die gebürtige Tirolerin hat sich insbesondere auf männliche Sexualität spezialisiert. In Wien berät sie Paare und Einzelpersonen. Außerdem hat sie die „Best Lover“-Academy – ein interdisziplinäres Online-Coaching-Programm für Männer – gegründet sowie mehrere Bücher zum Thema geschrieben.
🎧 Aktuelle „Gut zu wissen“-Podcasts:
🎧 Podcast „Gut zu wissen"
„Gras rupfen“ und „Aufzug fahren“: Wie der Beckenboden am besten trainiert wird
🎧 Podcast „Gut zu wissen"
Wie man mit der richtigen Ernährung die sportliche Leistung verbessern kann
🎧 Podcast „Gut zu wissen"
Trends und Geheimtipps: Das tut sich in der Gastro-Szene in Tirol
Tipps fürs Reisen
Buchung, Betrug, Diebstahl: Damit die Reise nicht zur Kostenfalle wird
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Kommentare