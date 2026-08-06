Mythen der Männlichkeit: Warum guter Sex nichts mit Performance zu tun hat

Was macht einen „guten Liebhaber“ aus? Diese Frage beschäftigt Sexualberaterin Beatrix Roidinger schon lange. Im „Gut zu wissen“-Podcast räumt sie mit Mythen und falschen Glaubenssätzen auf. Die Tirolerin erklärt, wie Männer Leistungsdenken im Schlafzimmer ablegen und ein erfüllteres Sexleben finden können.