Nach schweren Unwettern: Trinkwasser in Zirl verunreinigt

Durch die schweren Unwetter der vergangenen Tage ist das Trinkwasser in Zirl verunreinigt. Die Gemeinde hat eine vorsorgliche Abkoch-Empfehlung für die Bevölkerung herausgegeben.

Zirl – Heftige Unwetter haben in Zirl zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung geführt, es kam zu Verunreinigungen. Wie die Marktgemeinde am Donnerstag offiziell mitteilte, wurden umgehend umfassende Maßnahmen zur Behebung eingeleitet. Bis die einwandfreie Qualität des Wassers durch Laborbefunde wieder gewährleistet werden kann, gilt für alle Haushalte eine dringende Vorsichtsmaßnahme.

Wasser mindestens drei Minuten sprudelnd kochen

Die Gemeinde appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, das Leitungswasser vor der Verwendung für sensible Bereiche mindestens drei Minuten lang sprudelnd kochen zu lassen. Dies gilt insbesondere für:

Trinken und die Zubereitung von Getränken

Kochen sowie die Zubereitung von Speisen

Zähneputzen

Für die allgemeine Körperpflege (wie Duschen oder Waschen) kann das Wasser weiterhin normal verwendet werden.

Gemeinde arbeitet an Behebung

Laut Bürgermeister Thomas Öfner wurden unverzüglich alle erforderlichen Schritte eingeleitet, um die Störungen im Leitungsnetz rasch zu beheben. Zudem wurden bereits Wasserproben entnommen und zur Analyse an ein Fachlabor übergeben. „Sobald die Ergebnisse der Laboruntersuchungen vorliegen, wird die Bevölkerung unverzüglich über den aktuellen Stand informiert“, so der Ortschef.