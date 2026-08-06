Der verhängnisvolle Kult um Anderl von Rinn: Neue Infotafel vor Ort klärt auf

Vor über dreißig Jahren hat Bischof Stecher per Dekret einen offiziellen Schlussstrich hinter den Anderl-von-Rinn-Kult gesetzt. Doch eine historische Einordnung der folgenschweren antijüdischen Ritualmordlegende vor Ort fehlte bislang. Nun sorgt in Judenstein eine neue Tafel für Aufklärung – und weitere Schritte sollen folgen.