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Nach Sturz in Frankreich
Bittere Diagnose da: Tiroler Kombinierer Lamparter muss sich Operation unterziehen
Johannes Lamparter droht nach der OP eine lange Zwangspause.
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
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