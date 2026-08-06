Streit endete in Niederösterreich tödlich: 18-jähriger Verdächtiger festgenommen

In einem Einfamilienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) ist Donnerstagfrüh ein lebloser 29-Jähriger entdeckt worden. Die Polizei gehe von einem Tötungsdelikt aus, sagte Sprecher Stefan Loidl. Ein 18-jähriger Verdächtiger aus dem Bezirk Korneuburg wurde festgenommen und soll im Laufe des Tages befragt werden. Nach ersten Informationen dürfte ein Streit für den 29-jährigen Wiener tödlich geendet haben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Die beiden Männer dürften einander über soziale Medien kennengelernt haben. Im Zuge einer Auseinandersetzung bei einem Treffen soll der 29-Jährige tödliche Verletzungen erlitten haben. Die Polizei wurde gegen 6.30 Uhr von einem Angehörigen verständigt, sagte Loidl. Die Ermittler gehen von „massiver Gewalteinwirkung gegen den Hals- und Kopfbereich“ des Opfers aus, teilte der Sprecher mit. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion angeordnet.