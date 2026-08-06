AQUA DOME: Summer Feeling und Sunshine Wellness

Summer Feeling mit Liegestuhl und Sonnenschirm, ganze 2.200 qm Wasserfläche, dazu die Poolbar mit herrlichen Sommerdrinks und der neue Saunagarten: Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Sommer-Paradies im AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld doch so nah ist – und zudem auch noch 100 Prozent Wettergarantie liefert.

Um den TirolerInnen echte Sommer-Highlights zu bieten, hat sich der AQUA DOME mit den „Sunshine Wellness Angeboten“ sommerliche Specials einfallen lassen: Die verlängerte Sommertageskarte etwa oder das Verwöhnritual „Alpine Sommerfrische“. Weil jetzt im Sommer die richtige Zeit ist, etwas für sich zu tun.

Wunderbare Aussicht vom Balkon des Hotels. © AQUA DOME

Im AQUA DOME hat das Sommerfeeling im vitalisierenden Thermalwasser in 12 Becken (25–36 °C) immer Saison, umringt von imposanten 3000er-Gipfeln. Zuerst ein leckeres Frühstück im Thermenrestaurant, dann in der Soleschale schweben und in den Sommerhimmel blinzeln, vielleicht ein paar Bahnen im kühleren Sportpool ziehen. Die Poolbar serviert Drinks sowie feine Häppchen unter freiem Himmel. Nachmittags vielleicht im Saunagarten beim Wasserfall die neue Außensauna und den Saunapool testen – und zum Abschluss am Abend vielleicht noch eine Yoga Flow-Session mitmachen?

Kühle Drinks an der Poolbar. © AQUA DOME

Die Sommertageskarte (nur online buchbar) sorgt für verlängerte Wohlfühlmomente und mehr Sommer-Auszeit in der Therme von 9 bis 23 Uhr zum regulären Preis. Alternativ gibt es viele Day Spa-Angebote im AQUA DOME: Hier kann man sich auf Therme, Sauna, Fitness, ein Frühstück im Thermenrestaurant und Vieles mehr freuen. Und dabei gleich einen der neuen Day Spa-Ruheräume mit reservierter Liege kennen lernen, die Oasen aus hellem Holz in dezenten Beigetönen zum rundum Wohlfühlen sind.

Entspannung in den Schwebeschalen der AQUA DOME Therme. © AQUA DOME

Der sommerliche Frische-Tipp zum Sonderpreis (bis 30.9. buchbar) ist nicht zuletzt das belebende Verwöhnritual „Alpine Sommerfrische“: Auf ein kühlendes Face Ritual mit Sommermaske für Frische und Feuchtigkeit folgt eine entspannende Arm- und Beinmassage mit vitalisierender Minzlotion und eine sanfte Kopfmassage, die Körper und Geist in den Zustand tiefer Entspannung bringt. Lift your Summer im AQUA DOME!