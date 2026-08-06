Polizei sucht nach Zeugen
80-Jährige in Absam von Bustür eingeklemmt und verletzt
Absam – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am 10. Juli in Absam nach Zeugen. Eine 80-jährige Frau wurde dabei in einem Linienbus verletzt.
Die Pensionistin wollte gegen 12.20 Uhr an der Haltestelle „Absam Kirche“ in den Bus der Linie 502 in Richtung Absam-Eichat einsteigen. Dabei wurde sie laut Polizei von der sich schließenden Bustür eingeklemmt. Die 80-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht, stürzte im Bus zu Boden und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hall unter der Telefonnummer 059133/7110-100 zu melden. (TT.com)