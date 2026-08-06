80-Jährige in Absam von Bustür eingeklemmt und verletzt

Absam – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am 10. Juli in Absam nach Zeugen. Eine 80-jährige Frau wurde dabei in einem Linienbus verletzt.

Die Pensionistin wollte gegen 12.20 Uhr an der Haltestelle „Absam Kirche“ in den Bus der Linie 502 in Richtung Absam-Eichat einsteigen. Dabei wurde sie laut Polizei von der sich schließenden Bustür eingeklemmt. Die 80-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht, stürzte im Bus zu Boden und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.