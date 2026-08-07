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Outreach Festival, Ironbike, Trailrunning und Dorffeste: Das ist am Wochenende los in Tirol
In Schwaz erreicht das Outreach Festival am Wochenende seinen Höhepunkt. Hunderte Mountainbiker starten in Ischgl in ein Wochenende voller Spannung und Ausdauer.
© Springer, TVB Paznaun-Ischgl
Der Veranstaltungskalender ist an diesem Wochenende randvoll: Die internationale Trailrunning-Elite kämpft beim KAT100 in Fieberbrunn um Bestzeiten, in Ischgl warten anspruchsvolle Mountainbike-Trails und in Schwaz verwandelt das Outreach Festival die Silberstadt in einen Hotspot für Jazzfans. Gleichzeitig laden Dorffeste von Axams bis Lienz zum Genießen und Feiern ein. Ob Lust auf Live-Musik, Sport, Brauchtum oder einen Familienausflug – hier ein Überblick über die spannendsten Veranstaltungen in Tirol.
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