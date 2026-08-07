Durch Zeugenaufruf geklärt: Passant übergab vergessenes Bargeld an falsche Frau

Eine 61-Jährige wurde in Dölsach auf kuriose Art um ihr Geld gebracht, mittlerweile konnten die Umstände geklärt werden. Der Vorfall ereignete sich bereits am 16. Juli. Die Frau hob gegen 10 Uhr nahe eines Lebensmittelgeschäfts Geld ab, vergaß allerdings die Scheine im Ausgabeschlitz.

Als sie den Fehler wenig später bemerkte und zurück zum Bankomaten eilte, waren die mehr als 100 Euro bereits verschwunden. Einem Passanten war das vergessene Geld in der Zwischenzeit aufgefallen. Er dachte allerdings, es gehöre einer anderen Frau auf dem Parkplatz und übergab es ihr.