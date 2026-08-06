Wegen Insolvenz geschlossen
Kletterhalle Wörgl: Ohne neuen Betreiber muss Jugend-Wettkampf-Gruppe aufhören
Die „Skyclimbers“ sind die Kinder- und Jugend-Wettkampfgruppe der AV-Sektion Wörgl - wird die Kletterhalle nicht wieder eröffnet, wird die Gruppe mit Jahresende aufhören müssen.
© Skyclimbers
Derzeit weichen Kurse und Gruppen auf andere Hallen oder ins Freie aus. Etwa für die junge Wettkampfgruppe sei das langfristig organisatorisch nicht möglich: Sollte kein neuer Betreiber die Halle wieder eröffnen, endet das Angebot voraussichtlich mit Jahresende.
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