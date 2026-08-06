Nach Cold-Case-Ermittlungen
Kammerer-Prozess startet fix im Herbst, Oberlandesgericht lässt Anklage zu
Eine Zigarettenkippe, die 2005 am Tatort sichergestellt worden war, soll der nunmehrigen Anklage als Beweismittel dienen.
© Thomas Böhm
Der Prozess um den neu aufgerollten Mordfall Kammerer wird nun voraussichtlich im Frühherbst am Innsbrucker Landesgericht stattfinden. Der Einspruch gegen die Anklage wurde am Donnerstag abgewiesen. Der angeklagte Studienkollege von Daniela Kammerer wird laut Verteidiger Mathias Kapferer fix erscheinen.