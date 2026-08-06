Kammerer-Prozess startet fix im Herbst, Oberlandesgericht lässt Anklage zu

Der Prozess um den neu aufgerollten Mordfall Kammerer wird nun voraussichtlich im Frühherbst am Innsbrucker Landesgericht stattfinden. Der Einspruch gegen die Anklage wurde am Donnerstag abgewiesen. Der angeklagte Studienkollege von Daniela Kammerer wird laut Verteidiger Mathias Kapferer fix erscheinen.