Starkregen am Donnerstag
Muren und Überflutungen im Unterland: Unwetter sorgten für zahlreiche Einsätze
Nach einem Murenabgang war die Freiwillige Feuerwehr Aurach am Donnderstagabend und am Freitag auf einem Hof im Einsatz. In Innsbruck wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem eine Tiefgarage und mehrere Keller unter Wasser standen.
© FF Aurach, Daniel Liebl
Am Donnerstagabend mussten zahlreiche Feuerwehren in Tirol ausrücken. Im Zillertal gingen mehrere Muren ab. Auch in Innsbruck und im Bezirk Kitzbühel sorgte der heftige Regen für zahlreiche Einsätze.