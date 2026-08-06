Bis zu 3,20 Euro pro Stunde: Tirols Wirtschaft stemmt sich gegen teureres Parken

Nach scharfer Kritik von der Arbeiterkammer legt auch die Wirtschaftskammer Tirol nach: Sie lehnt die geplante Erhöhung der maximalen Gebühren in Tiroler Kurzparkzonen von 1,10 auf 1,60 Euro pro halber Stunde kategorisch ab. Die Stadt Innsbruck will die Tarife 2027 nicht weiter anheben. Eine halbe Stunde soll weiter 1,10 Euro kosten.