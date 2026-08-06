14-jähriges Mädchen stürzte am Latemar in Südtirol 50 Meter in den Tod

Bozen - Ein 14-jähriges Mädchen aus Tschechien ist Donnerstagmittag im Südtiroler Eggental beim Wandern tödlich verunglückt. Das Mädchen war mit ihren Eltern wandern, als sie unweit der Latermarhütte ausrutschte und rund 50 Meter abstürzte, wie das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it berichtete. Die Ursache war noch nicht geklärt. Trotz sofortiger Alarmierung der Einsatzkräfte kam für die Verunglückte jede Hilfe zu spät. Im Einsatz standen ein Notarzthubschrauber und Bergretter. (APA)