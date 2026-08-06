Brücke weggeschwemmt: Knapp 30 Wanderer kamen auf Berliner Höhenweg nicht mehr weiter

Am Berliner Höhenweg steckten Donnerstagmittag 20 bis 30 Wanderer fest. Gegen 13 Uhr meldeten sich diese bei der Bergrettung Ginzling, sie würden im Floitengrund nicht über den dortigen Bach kommen. Die Brücke zwischen Berliner Hütte und Greizer Hütte dürfte in der Nacht zuvor von Wassermassen weggerissen worden sein.