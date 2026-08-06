Bergrettung rückte aus
Brücke weggeschwemmt: Knapp 30 Wanderer kamen auf Berliner Höhenweg nicht mehr weiter
Am Berliner Höhenweg steckten Donnerstagmittag 20 bis 30 Wanderer fest. Gegen 13 Uhr meldeten sich diese bei der Bergrettung Ginzling, sie würden im Floitengrund nicht über den dortigen Bach kommen. Die Brücke zwischen Berliner Hütte und Greizer Hütte dürfte in der Nacht zuvor von Wassermassen weggerissen worden sein.
Die Bergrettung Ginzling rückte mit fünf Leuten an und führte die Menschen über eine Notbrücke über den Bach. Die Wanderer setzten ihre Wanderung fort. Verletzt wurde niemand. Die Hüttenwirte der Greizer- und Berliner Hütte sind über den Umstand informiert. Die Zuständigen der ARGE Höhenwege sind ebenfalls informiert. (TT.com)