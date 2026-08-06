Anhänger löste sich von Auto, Urinal landete in Pfaffenhofen auf Bahngleise

Donnerstagnachmittag löste sich in Pfaffenhofen der Anhänger von einem Pkw und landete auf der Zuggleise. Ein 42-Jähriger war mit dem Auto inklusive Anhänger auf der Tiroler Straße von Telfs kommend Richtung Stams unterwegs. Im Gemeindegebiet von Pfaffenhofen hörte er plötzlich einen Knall und bemerkte, dass sich der Anhänger gelöst hatte. Der Anhänger fuhr selbständig über eine Böschung hinab, wo er nahe des Bahngleises liegenblieb.