Genuss wie in Frankreich
Rosé statt Klischee: Wie Xavier Prouvèze das „Savoir-vivre“ und Weine nach Tirol bringt
Prost und „Vive la France“. Xavier Prouvèze und seine Lebensgefährtin Cornelia Rhomberg stoßen auf ein Stückchen Frankreich Mitten in Innsbruck an. Sowohl Feinkost als auch Wein stammen im „Cocorico“ aus Prouvèze-Heimat.
© Rita Falk
Rosé boomt. Davon profitiert auch Xavier Prouvèze. Mit seinem französischen Feinkostladen samt Vinothek „Cocorico“ in Innsbruck hat er sich auf Weine aus der Region Bordeaux spezialisiert, die es laut ihm in Tirol bislang nicht zu kaufen gab – darunter eine große Auswahl an Roséweinen.
Kommentare