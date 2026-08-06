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Die Uni will einziehen
Ende eines Leerstands: Wie viel die Sanierung der Rotunde kosten soll
Die Rotunde steht seit 16 Jahren leer. Die Universität Innsbruck hat großes Interesse an ihr.
© Patrick Steiner
Von Markus Schramek
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