Potapova in Toronto chancenlos gegen Switolina

Anastasia Potapova hat den Einzug ins Achtelfinale beim WTA-1000-Tennisturnier in Toronto klar verpasst. Österreichs Nummer eins musste sich am Donnerstag im Drittrunden-Duell mit der als Nummer neun gesetzten Ukrainerin Elina Switolina, die bei den Australian Open im Halbfinale war, mit 1:6,1:6 geschlagen geben. Damit kassierte die Weltranglisten-27. auch im zweiten Aufeinandertreffen mit Switolina nach jenem 2022 in der Runde der letzten 32 in Monterrey eine Niederlage.