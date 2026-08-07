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Potapova in Toronto chancenlos gegen Switolina
Anastasia Potapova bei WTA-1000-Turnier in Toronto ausgeschieden
© APA
Anastasia Potapova hat den Einzug ins Achtelfinale beim WTA-1000-Tennisturnier in Toronto klar verpasst. Österreichs Nummer eins musste sich am Donnerstag im Drittrunden-Duell mit der als Nummer neun gesetzten Ukrainerin Elina Switolina, die bei den Australian Open im Halbfinale war, mit 1:6,1:6 geschlagen geben. Damit kassierte die Weltranglisten-27. auch im zweiten Aufeinandertreffen mit Switolina nach jenem 2022 in der Runde der letzten 32 in Monterrey eine Niederlage.
Regen hatte das Programm ordentlich durcheinandergewirbelt, die Partie der auf Position 24 eingestuften Potapova hatte dadurch auch erst später als gedacht begonnen. Das Spiel war nach nur einer Stunde wieder beendet.
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