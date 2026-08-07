Wie fühlt es sich an, einen Waldbrand zu löschen? „Du bist froh, wenn‘s endlich vorbei ist“

In Tirol gab es heuer bereits 49 Waldbrände – nur 2017 und 2003 waren es mehr, aber im gesamten Jahr. Die Einsatzkräfte sind also ganz besonders gefordert. Und leisten unter widrigsten Bedingungen Unglaubliches. Manuel Oberdanner von der Feuerwehr Grinzens erzählt, worauf es ankommt.