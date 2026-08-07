Traktor geriet in der Wildschönau in Brand: Straße mehrere Stunden gesperrt

Auf der Wildschönauer Landesstraße (L36) ist am Donnerstagnachmittag ein Traktor in Brand geraten. Der Vorfall führte zu einer mehrstündigen Sperre der Straße. Personen wurden nicht verletzt.

Wildschönau – Gegen 15.15 Uhr lenkte am Donnerstag ein 32-Jähriger einen Traktor samt einer Ballenpresse als Anhänger auf der L36 in Richtung Niederau. Während der Fahrt bemerkte der Mann aus dem Landkreis Rosenheim Rauch im Rückspiegel. Er stoppte das Fahrzeuggespann und koppelte den Anhänger ab. Wenig später stand die Zugmaschine in Vollbrand.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Oberau und Niederau löschten das Feuer. Am Traktor entstand Sachschaden, der Lenker blieb unverletzt. Da Diesel-, Hydraulik- und Getriebeöl austraten, mussten rund 30 Kubikmeter kontaminiertes Erdreich abgetragen und zur Entsorgung abtransportiert werden.