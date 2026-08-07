Hauptsache extrem: Die Eisernen loten in Ischgl und im Pillerseetal Grenzen aus

Im Short Track eine Macht, träumt der Imster Daniel Federspiel vom ersten Marathonsieg beim 31. Ischgl Ironbike. Schon am Donnerstag machten sich beim KAT100 die Härtesten der Harten auf den 100-Meilen-Weg.

Wenn du Daniel Federspiel auf seinem Handy nicht auf Anhieb erreichst, hat dies gewöhnlich einen Grund. Er sitzt gerade im Sattel. In der Regel auf seinem Rennrad. Weil sich dieser Tage beim 31. Ischgl Ironbike freilich alles ums Mountainbike dreht, saß er am Donnerstag um die Mittagszeit auf selbigem. „Aber nur eineinhalb Stunden, ganz locker zum Warmmachen.“

Federspiel ist am Wochenende einer von 700 gemeldeten Teilnehmern aus 20 Nationen, aber auch einer, der untrennbar mit der Geschichte des Traditionsevents im Paznauntal verbunden ist. „Unglaublich, aber ich bin heuer zum 23. Mal dabei“, sagt der 39-jährige Imster, der heute Freitag (16.20 Uhr Damen/17.00 Herren) im Short Track der große Gejagte ist. In seinen bislang elf Teilnahmen war der zweifache Eliminator-XCE-Weltmeister der Jahre 2015, 2016 nicht zu schlagen. „Die Jungen rücken immer näher, eine g’mahte Wies’n ist es keinesfalls.“

Marathon-Sieg fehlt noch

Tags darauf, wenn der „Feder“ ab 8 Uhr den Extreme-Marathon über 83,5 Kilometer und 3360 Höhenmeter in Angriff nimmt, wäre der Sieg schon etwas Besonderes. Auch, weil es sein Erster wäre. Im Vorjahr war er Dritter.

Starke Konkurrenz erhält er unter anderem durch seinen Tiroler Landsmann Philip Handl, auch der Deutsche Sascha Weber ist jederzeit für einen Sieg gut. Bei den Damen ist die Italienerin Claudia Peretti die große Favoritin. Nebst dem Extreme-Marathon warten noch die Strecken „Hard“ (65,5 Kilometer/2620 Höhenmeter), „Medium“ (53,5 km/1960 Hm) und „Light&Light Gravel (30 km/730 Hm).

Der Auftakt ist am Freitag aber dem Nachwuchs vorbehalten. Ab 13 Uhr steht im Zentrum von Ischgl die Kids&Juniors-Trophy an, wo die Ironbiker von morgen in professionellem Umfeld erste Rennerfahrungen sammeln können.

100-Meilen-Distanz beim Kitzbüheler Alpentrail

Schon am Donnerstag, punkt 18 Uhr, fiel beim 7. Kitzbüheler Alpentrail (KAT100) im Pillerseetal der Startschuss für die Härtesten unter den Harten, die sich der 100-Meilen-Distanz (169 Kilometer, 9000 Höhenmeter) verschrieben haben – begleitet von einem möglichst engmaschigen Sicherheitsnetz. Nebst reflektierender Streckenmarkierungen, die in der Nacht den Weg weisen, sind alle TeilnehmerInnen des 100-Meilen- und des 75-km-Endurance-Rennens per GPS-Tracking überwacht. „Entlang der Strecke sorgen Zeitmessmatten dafür, dass die Durchgangszeiten kontrolliert und die Positionen der Athletinnen und Athleten laufend nachvollzogen werden können“, erklärt Renndirektor Thomas Bosnjak.

Entlang der Strecke sorgen Zeitmessmatten dafür, dass die Durchgangszeiten kontrolliert und die Positionen der Athletinnen und Athleten laufend nachvollzogen werden können Thomas Bosnjak, Renndirektor KAT100

Angesichts der hohen Temperaturen wurde auch das so genannte „Hot Temperatures Kit“ aktiviert. An den – je nach Streckenlänge – 14 Labestationen werden dabei Wasserwannen bereitgestellt, an mehreren Punkten stehen außerdem Wasserschläuche zur Abkühlung zur Verfügung. Im Zielbereich sorgen Duschen für zusätzliche Erfrischung.