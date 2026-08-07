Volles Haus in Linz
Spätzünder und Kopfballungeheuer: Kunze will Traumstart mit FC Wacker bestätigen
Wegen Konstanz und seiner Stärke bei Offensiv-Standards hat sich Innenverteidiger Phil Kunze beim FC Wacker als Glücksgriff entpuppt.
© gepa/Daniel Schönherr
Wenige Spieler in der Startelf des FC Wacker sind so unumstritten wie Phil Kunze – der deutsche Innenverteidiger glänzt mit Konstanz und Kopfballtoren. Dabei benötigte der 25-Jährige für den Sprung in den Profizirkus viel Geduld. Am Freitag wartet auch auf den gelernten Zerspanungsmechaniker im ausverkauften Gastspiel bei BW Linz die große Nagelprobe.
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