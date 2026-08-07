Munitionsteile lösten massiven Waldbrand in Niederösterreich aus

St. Egyden am Steinfeld – Ein Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) soll durch Munitionsteile aus dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst worden sein. Diese Ursache wurde "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit" ermittelt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Freitag. Der in den Teilen enthaltene Phosphor soll sich in der Hitze selbst entzündet haben. Der Brand hatte sich am Mittwoch auf 100 Hektar ausgedehnt. Am Freitag waren 220 Helfer bei Nachlöscharbeiten im Einsatz.

In dem betroffenen Gebiet befindet sich eine stillgelegte Munitionsfabrik. Der Brand war am Mittwochnachmittag ausgebrochen, in den Abendstunden konnte er unter Kontrolle gebracht werden. Mehr als 550 Feuerwehrmitglieder mit Dutzenden Fahrzeugen und mehrere Hubschrauber standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. In der Nacht auf Freitag konnten laut Bezirkskommando "große Fortschritte" in der Bodenbrandbekämpfung erzielt werden.