Mittelmeer heizt sich extrem auf: Neuer Temperatur-Rekord vor Mallorca

Die Temperaturen im westlichen Mittelmeer liegen aktuell 4 Grad über dem langjährigen Mittelwert: Das hat gravierende Auswirkungen.

Das Mittelmeer heizt sich immer mehr auf. An einer Messboje vor Mallorca wurde nun eine neue Rekordtemperatur von 33,02 Grad registriert, teilte der spanische nationale Wetterdienst Aemet mit. Noch vor der offiziellen Bestätigung durch die spanische Hafenbehörde, die die Messboje vor der Insel Sa Dragonera betreibt, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE, das sei der höchste jemals in spanischen Gewässern gemessene Wert. Forschern zufolge ist der menschengemachte Klimawandel der maßgebliche Treiber hinter den hohen Temperaturen.

Auch das ligurische Meer vor Italien erreichte einen historischen Temperaturrekord. Am 3. August wurden vor der Badeortschaft Porto Venere in der Provinz La Spezia exakt 31 Grad Celsius gemessen – rund vier Grad mehr als der klimatologische Durchschnitt. Die Messungen zeigen, dass die Erwärmung nicht auf Ligurien begrenzt ist. Auch in Sizilien sowie vor der Hafenstadt Civitavecchia bei Rom und Alghero auf Sardinien wurden Wassertemperaturen von mehr als 30 Grad registriert.

Gefahr heftiger Stürme im Herbst steigt

Die immer höheren Wassertemperaturen gefährden nicht nur empfindliche maritime Ökosysteme, sondern erhöhen auch die Gefahr heftiger Stürme mit sintflutartigen Regenfällen im Herbst. Das extrem aufgeheizte Mittelmeer verdunstet enorme Mengen an Wasser und gibt gigantische thermische Energie an bodennahe Luftschichten ab. Wenn dann im Herbst erste kalte Höhenluft aus dem Norden über diese feuchtwarme Luft zieht, steigt sie explosionsartig auf und kann sich in Starkregen und schweren Stürmen entladen.

📽️ Video | Neue Rekord-Wassertemperatur vor Mallorca

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