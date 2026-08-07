Nach Rad-Kollision in Innsbruck: Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

Innsbruck – Ein 54-jähriger Citybike-Fahrer wurde am Mittwochabend bei einem Unfall in Innsbruck verletzt. Der Mann war gegen 19.20 Uhr auf der Egerdachstraße in Richtung Norden unterwegs, als es im Kreuzungsbereich mit der Klappholzstraße zur seitlichen Kollision mit einem unbekannten Radfahrer kam.

Der 54-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. Da er sich an den Unfall nicht erinnern kann, ist der genaue Hergang unklar. Vom zweiten Unfallbeteiligten fehlt jede Spur.