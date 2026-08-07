Ex-Vize-Weltmeisterin beendet ihre Karriere: „Das Feuer brennt nicht mehr“

Pia Zerkhold hängt ihr Snowboard an den Nagel. Wie Ski Austria via Aussendung am Freitag mitteilte, beendet die niederösterreichische Snowboard-Crosserin ihre Karriere. „Nach den Olympischen Spielen war die Luft so richtig draußen“, erklärte Zerkhold. Mit etwas Abstand habe sie gemerkt, „dass das Feuer in mir einfach nicht mehr brennt“. Ihren größten Erfolg feierte Zerkhold bei der WM 2023 in Bakuriani, wo sie mit Jakob Dusek die Silbermedaille im Mixed-Teambewerb eroberte.