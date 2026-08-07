Angst wird geschürt
Dunkelziffer „hoch“: In Tirol werden junge Mädchen trotz Verbot zwangsverheiratet
Eine Heirat unter 18 Jahren ist in Österreich strikt verboten. Um das Gesetz zu umgehen, werden junge Mädchen zwangsverlobt, was einer Heirat gleichkommt.
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In Tirol werden Minderjährige gegen ihren Willen verheiratet. Um das in Österreich geltende Eheverbot unter 18 Jahren zu umgehen, werden sie verlobt oder es wird eine religiöse Ehe geschlossen. Der Verein „Frauen aus allen Ländern“ spricht von einer „hohen“ Dunkelziffer von Betroffenen.
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