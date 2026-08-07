Hitzeschäden auf der Brennerautobahn: Fahrspur auf Europabrücke gesperrt

Die Sanierungsarbeiten auf der Europabrücke sind für die Nacht von Montag, 10. August, auf Dienstag, 11. August, angesetzt. Die Sperre der ersten Spur bleibt bis voraussichtlich Donnerstag bestehen.

Schönberg im Stubaital – Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben zu einem Fahrbahnschaden auf der Brennerautobahn (A13) geführt. Auf der Europabrücke in Fahrtrichtung Innsbruck musste aus Sicherheitsgründen die erste Fahrspur gesperrt werden. Dem Verkehr stehen derzeit zwei Spuren zur Verfügung.

Laut Asfinag sind solche temperaturbedingten Schäden weder vorhersehbar noch vermeidbar. Als Reaktion wurden die Kontrollfahrten auf dem Streckennetz intensiviert, um Schäden frühzeitig zu lokalisieren.