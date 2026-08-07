Bundesligist zu Gast in Tirol
Hoffenheim-Coach Ilzer: „Zuerst gefeierter Held, dann von der Polizei eskortiert“
Klare Ansprache, klare Vorstellungen: Christian Ilzers (48) Erfolgsweg als Trainer führte ihn u. a. von Hartberg über den Wolfsberger AC, Austria Wien und Sturm Graz in die deutsche Fußballliga.
© Rita Falk
Der deutsche Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hält dieser Tage in Mösern ein Trainingslager ab. Der steirische Erfolgscoach Christian Ilzer sprach über Gipfel, Täler und besondere WSG-Tirol-Erinnerungen.
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