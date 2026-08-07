Nachspiel vor Gericht
Feuer im „Weissen Rössl“ vor 16 Jahren: Versicherung will ihr Geld zurück
Das denkmalgeschützte Traditionsgasthaus brannte zweimal. 2010 und 2023 (hier im Bild). Mittlerweile ist es abgerissen.
© Liebl Daniel
Der Besitzer des mittlerweile abgerissenen denkmalgeschützten Traditionsgasthofes „Das Weisse Rössl“ in Gries am Brenner wird von seiner Versicherung geklagt. Er soll den ersten von zwei Bränden in Auftrag gegeben haben. Der Besitzer bestreitet die Vorwürfe klar. Es gilt die Unschuldsvermutung.