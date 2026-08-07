Feuer im „Weissen Rössl“ vor 16 Jahren: Versicherung will ihr Geld zurück

Der Besitzer des mittlerweile abgerissenen denkmalgeschützten Traditionsgasthofes „Das Weisse Rössl“ in Gries am Brenner wird von seiner Versicherung geklagt. Er soll den ersten von zwei Bränden in Auftrag gegeben haben. Der Besitzer bestreitet die Vorwürfe klar. Es gilt die Unschuldsvermutung.