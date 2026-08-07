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Bald darf er nach Hause
Tiroler ÖSV-Star Lamparter erfolgreich operiert: So sieht der Plan für die Reha aus
Johannes Lamparter kann die nächsten Schritte auf dem Reha-Weg in Angriff nehmen.
© APA/EXPA/JFK
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