Hopfenkultur im Test

Trinkt ihr nur oder wisst ihr auch? Das große Quiz zum Welt-Bier-Tag

Der internationale Tag des Bieres findet jährlich am ersten Freitag im August statt. Zur ganzjährigen Würdigung der Hopfenkultur haben wir ein kniffliges Quiz erstellt.

Oans, zwoa, grätselt!

Beantwortet die untenstehenden Fragen und findet Sie heraus, ob ihr ein Bier-Experte seid.

Frage 1 von 19:
Gläserne Masskrüge haben viele flache, runde Vertiefungen auf der Außenseite, die so genannten Augen. Wozu dienen sie?
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