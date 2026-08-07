Auffahrunfall in Münster: Zwei Frauen und ein Kleinkind ins Krankenhaus gebracht

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Eine 35-jährige Österreicherin war mit ihrem Pkw auf der Landesstraße in Richtung Osten unterwegs. Auf der Rückbank saß ein einjähriges Mädchen angeschnallt im Kindersitz. Als die Lenkerin nach links in den Ortsteil Grünsbach abbiegen wollte, musste sie ihr Auto wegen Gegenverkehrs anhalten. Eine dahinterfahrende 42-jährige Österreicherin bemerkte das stehende Fahrzeug offenbar zu spät. Obwohl sie sofort eine Vollbremsung einleitete, konnte sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit ihrem Wagen gegen das Heck der 35-Jährigen.