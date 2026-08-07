Tote und vermisste Schafe: Wolf in Osttirol zum Abschuss freigegeben
Leisach – Erneut hat das Land Tirol eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen – dieses Mal in Osttirol. Am Donnerstag wurden auf einer Alm in Leisach vier tote Schafe gefunden. „Nach Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher“, teilte das Land mit. Zudem werden mehrere Schafe vermisst.
Die Verordnung ist am Freitag in Kraft getreten und gilt bis zum 2. September. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits informiert. (TT.com)
Meldung von Sichtungen erbeten
Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung sei Bildmaterial.
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