Tote und vermisste Schafe: Wolf in Osttirol zum Abschuss freigegeben

Leisach – Erneut hat das Land Tirol eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen – dieses Mal in Osttirol. Am Donnerstag wurden auf einer Alm in Leisach vier tote Schafe gefunden. „Nach Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher“, teilte das Land mit. Zudem werden mehrere Schafe vermisst.