„Wirtschaftlich brisant“
Strittige Stiftungs-Klausel sollte Benkos Familie absichern
René Benko wurde zuletzt vom OGH rechtskräftig wegen betrügerischer Krida schuldig gesprochen. Gegen ihn laufen im ganzen Signa-Komplex mehrere Ermittlungen, es drohen weitere Anklagen.
© TT/Rita Falk
Der Masseverwalter der insolventen Laura Stiftung von René Benko will Zugriff auf Vermögen von Benkos Liechtensteiner Arual-Stiftung. Eine umstrittene Klausel könnte ihm aber einen Strich durch die Rechnung machen. Man stellt sich auf einen Gerichtsprozess ein.
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